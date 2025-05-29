AK Parti tarafından kurulan bu Anayasa Komisyonu, çalışmalarına resmen başlıyor.

Edinilen bilgilere göre, komisyonun ilk toplantısını 4 Haziran’da gerçekleştirmesi planlanıyor.

Yeni anayasa çalışmalarını yürütecek komisyonun kurulmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında alınmıştı.

AK Parti, 2023 Seçim Beyannamesi'nde yer alan “Türkiye Yüzyılı’na Yeni Anayasa” başlığı altında, yeni anayasa konusunu açık biçimde ortaya koymuştu. Bu bölümde, "Hak ve özgürlükler alanında bugüne kadar kaydedilen gelişmeler ile önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmaların kalıcı hale gelmesi insan onuruna dayanan bir anayasal düzenin yerleşmesi ile mümkün olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni anayasadır." denilmişti.