Bursa’da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünü kaskıyla darp eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Nilüfer ilçesi Ahıska Caddesi üzerinde otomobil sürücüsü Y.H.’nin motosiklet sürücüsü D.A.’yı kaskıyla darp ettiği görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından soruşturma başlattı. Şüpheli Y.H.’nin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.