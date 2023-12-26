Kuveyt Türk'ün yıl içinde başlattığı indirimli alışveriş kampanyalarına ek yıl sonuna özel başlatılan harcadıkça kazandıran kampanya aktif hale getirildi. 31 Ocak 2024 tarihine kadar Kuveyt Türk mobil uygulama üzerinden öğretmen ya da mühendis olup hesap açılışı gerçekleştirenler 300 TL ve üzeri kart harcamasına 300 TL nakit iade kazanacak.

300 TL Harcama İadesi Nasıl Kazanılır?

Öğretmen, öğretim görevlisi, mühendis, okutman ya da öğretim üyesi olanlar müşteri hesabı açılışı tamamlandıktan sonra sağlam nakit kart başvurusunda bulunmalıdır. Kart başvurusu onaylanarak aktif hale gelen her hak sahibi alışveriş yapmaya başlayabilir.31 Ocak tarihine kadar ilk kez ve tek seferde yapılacak 300 TL ve üzeri harcamaya 300 TL nakit iadesi kazandıran kampanya devam ediyor.

Kampanyaya Başvuru Şartları Nelerdir?

Mobil uygulama üzerinden “müşteri olma” adımını tamamlayanlar kredi kartı ile yaptıkları harcamaya ek nakit kazanıyor. Kampanyaya katılım sağlayan her müşteri kampanyadan yalnızca bir kez faydalanabilir. Farklı kampanyalarla birleştirilerek kullanılamaz.