Edirne’de ticari taksi ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 48 ALR 342 plakalı motosiklet seyir halindeyken aynı istikamette bulunan R.Ö idaresindeki 22 T 6004 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada motosikletli kurye B.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada motosiklet hurdaya dönerken sürücünün durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Ticari taksi sürücüsü ise ifade için emniyet müdürlüğüne götürüldü.