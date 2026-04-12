ABD ile İran arasında müzakere süreci devam ederken, iki taraftan gelen karşılıklı sert açıklamalar gerilimi artırıyor. İran'ın masaya oturuyoruz ama intikamımız da aklımızda açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Yoğun müzakere içindeyiz. Anlaşma olsa da olmasa da savaşı ABD kazandı" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İ DE TEHDİT ETTİ: "İRAN'A SİLAH GÖNDERİRSE BÜYÜK SORUNLAR YAŞAR"

Trump, müzakere sürecine ilişkin açıklamasında Çin’e yönelik dikkat çeken ve tehdit niteliği taşıyan ifadeler kullandı. Öte yandan, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırıları sırasında Rusya’nın İran’a çeşitli alanlarda destek sağladığının ortaya çıktığı belirtilmişti.

Çin'in de İran'a yardım edip etmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Trump, "Çin eğer İran'a silah gönderirse büyük sorunlar yaşayacak" dedi.

RUSYA'NIN İRAN'A YARDIMININ ARDINDAN ÇİN TEDİRGİNLİĞİ

Çin'in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta İran'a yönelik bir yardımı ya da silah göndermesiyle ilgili söylentilere rağmen henüz resmi bir açıklama yapılmadı.