Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yapılan düzenlemeyle Türkiye’de sürücü belgesi sınıfları 9’dan 18’e çıkarıldı. Motosiklet ve benzeri araçlar için yeni alt kategorilerin tanımlandığı bu sistem, havaların ısınmasıyla birlikte elektrikli bisiklet kullanıcıları açısından da yeni kuralları ve beklenmedik cezaları gündeme getirdi.

Son günlerde artan "ehliyetsiz araç kullanma" cezaları, elektrikli bisikletler için ehliyet gerekip gerekmediği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Hangi araçlar bisiklet sayılıyor?

Mevcut mevzuata göre bir aracın elektrikli bisiklet olarak değerlendirilebilmesi için belirli teknik kriterleri karşılaması gerekiyor. Motor gücü 250 Watt’ı geçmeyen, azami hızı 25 kilometre ile sınırlı olan ve pedal desteği olmadan sürekli hareket edemeyen araçlar bisiklet statüsünde kabul ediliyor; bu kapsamda bisiklet yollarında ve şehir içi yollarda kullanılabiliyor.

Sınırı aşan araçlar moped sınıfına giriyor

Piyasada elektrikli bisiklet olarak satılan bazı modellerin ise 2000 Watt’ın üzerinde güç üreterek 90 kilometre/saat hıza ulaşabildiği görülüyor. Bu tür araçlar hukuki açıdan bisiklet değil, “moped” sınıfında değerlendiriliyor. Bu nedenle yasal sınırları aşan bu araçların ehliyetsiz kullanılması halinde sürücülere idari para cezası uygulanıyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, ayakta kullanılan elektrikli scooter'lar için ehliyet zorunluluğu bulunmasa da kaldırımda kullanımları yasaklanarak öncelikli alan olarak bisiklet yolları gösteriliyor. 50 cc'ye kadar olan motosikletler M veya B sınıfı ehliyetle kullanılabilirken, 125 cc motorlar için A1 ya da belirli şartları sağlayan B sınıfı ehliyet şartı aranıyor.