Cumhuriyet'in aydınlanma hamlelerinin en önemli simgelerinden biri olan Köy Enstitüleri, Ayvalık'ta düzenlenen 6. Köy Enstitüleri Fikir ve Kültür Günleri kapsamında yeniden gündeme taşındı. Etkinlikler, 'Köy Enstitülerinin Kültürel Etkileri Sürüyor mu' başlıklı söyleşiyle başladı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın yanı sıra yönetmen Ezel Akay ve gazeteci-yazar Barış İnce katıldı.

Söyleşide, Cumhuriyet'in eğitim devrimi olarak nitelendirilen Köy Enstitülerinin kültürel birikimi ve günümüze yansımaları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Başkan Mesut Ergin, konuşmasında Köy Enstitülerinin taşıdığı öneme dikkat çekerek, 'Köy Enstitüleri; eşitliğin, laikliğin, üretimin ve çağdaşlaşmanın en önemli simgelerinden biridir. Bu güçlü mirası yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum' dedi.

Ayvalık'ta başlayan etkinlikler, Köy Enstitülerinin aydınlanmacı mirası farklı başlıklar altında ele alınarak devam edecek.