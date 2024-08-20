Edirne’de alkolü motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek düşüp yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 16 AJU 294 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek yere düştü. Yaralanan motosiklet sürücüsünü gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 127 promil alkolü olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.