Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın, çevrede korku ve paniğe neden oldu. Olay, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın bacasından yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bacada çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanda kısa süreli panik oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.