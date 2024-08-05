Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edileceği belirtildi.
BAKANLIK TARAFINDAN YAPILAN PAYLAŞIM ŞU ŞEKİLDE:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!
Muhabir: MURAT AVCI