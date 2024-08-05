OYAK Grup Şirketleri bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Akdeniz Chemson’ın Türkiye fabrikası, “sürdürülebilirlik” alanında yürüttüğü çalışmalar ile EcoVadis platformu tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

Akdeniz Chemson’ın Türkiye fabrikası, yürüttüğü çalışmalar ile EcoVadis platformu tarafından altın madalyaya layık görüldü. Çevre, işçi ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik konularında son 12 aylık performansı değerlendirilen Akdeniz Chemson, incelenen şirketler arasında yüzde 5’lik dilime girerek altın madalya almaya hak kazandı.

OYAK Grup Şirketlerinden Akdeniz Kimya ile 2013’te satın alınan Avusturyalı Chemson’ın birleşmesiyle 2020 yılında kurulan Akdeniz Chemson, plastik sektöründe dünyanın önde gelen polimer katkı maddesi üreticileri arasında yer alıyor. Aynı zamanda PVC stabilizatörleri alanında dünyanın önde gelen firmalarından olan şirket, sürdürülebilirlik alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Sürdürülebilirlik risk ve fırsatlarını değerlendiren şirket, OYAK’ın Sürdürülebilirlik Politika ve Stratejisi ile uyumlu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Sürdürülebilirlik çalışmalarını üst yönetimin yanı sıra çalışanlarının da katılımıyla yürüten şirket, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi’nin yanı sıra, İzmir’deki tesisinde ISO 45001:2018 ve ISO 27001 sertifikalarına da sahip. Tüm faaliyetlerinde çalışanların, müşterilerin, son kullanıcıların ve toplumun sağlığını göz önünde bulunduran Akdeniz Chemson, daha az kaynak tüketerek, daha fazla değer oluşturmayı hedefliyor. Şirket, emisyon ve atıkları azaltmak ve enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak için yatırımlarını sürdürüyor.

EcoVadis, sürdürülebilirlik alanında şirketlere rehberlik etmeyi hedefliyor

Şirketlerin ve değer zincirlerinin sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesine rehberlik etmeyi hedefleyen EcoVadis platformu, ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim uygulamaları) riskinin ve uyumluluğunun yönetilmesine, kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşılmasına ve geniş ölçekte etki oluşturulmasına yardımcı oluyor. EcoVadis platformu tarafından verilen madalyalar ve rozetler, değerlendirme sürecini tamamlayan ve EcoVadis platformu metodolojisinde belirtildiği gibi sürdürülebilirlik kriterlerini ele alan nispeten güçlü bir yönetim sistemi gösteren uygun şirketleri ödüllendiriyor. EcoVadis platformunun değerlendirme metodolojisine göre, altın madalya kazanabilmek için şirketlerin almaları gereken puan her yıl artıyor. Bu da altın madalyalarını korumak isteyen şirketleri, sürdürülebilirlik konusunda olgunluklarını artırmaya zorluyor. Bugüne kadar 180’i aşkın ülke ve 220’den fazla endüstri dalından 2 milyonu aşkın firmayı değerlendiren EcoVadis platformu, 130 binden fazla şirketi derecelendirdi.