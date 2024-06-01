Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde yapılan operasyonda 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor.

MSB'nin yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör ve teröristlerle mücadelesini gece gündüz, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla sürdürüyor."