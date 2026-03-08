Olay, Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre eczaneye gelen bir sürücü ile caddeden geçmekte zorlanan iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavganın ardından sürücüler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ