İhaleye katılmak isteyenlerin başvuru için belirli belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. İhale saatinde, katılımcıların Mudanya Belediyesi Yıldıztepe Sosyal Yaşam Merkezi'nde bulunan Başkanlık Makamı toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekecek.

İhale, aşağıda belirtilen taşınmazlar için yapılacak olup, katılımcıların istenilen belgeleri, 25 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 12.00'ye kadar Mudanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor. İhale şartnamesi, aynı müdürlükten 500 TL karşılığında temin edilebilecek.

İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

Gerçek Kişiler:

Nüfus cüzdan fotokopisi

İkametgah belgesi

Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu

Mudanya Belediyesi’nden alınan borcu yoktur yazısı

500 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya dekont

Noter tasdikli vekaletname (vekaleten katılanlar için)

Tüzel Kişiler:

2024 yılına ait oda sicil kaydı

Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu

Mudanya Belediyesi’nden alınan borcu yoktur yazısı

500 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya dekont

Yetki belgesi ve imza sirküleri

Dernekler ve Kooperatifler İçin:

2024 yılına ait oda sicil kaydı

Geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu

Mudanya Belediyesi’nden alınan borcu yoktur yazısı

500 TL şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya dekont

Kira Bedelleri:

1, 2, 10, 16, 21, 22 numaralı taşınmazların ilk yıl kira bedelleri peşin alınacak, sonraki yıllar ise aylık periyotlarla tahsil edilecektir.

3, 4, 5, 6, 7 ve 8 numaralı taşınmazlar ise 1 yıl süreyle kiralanacaktır.

Özel Şartlar:

11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 numaralı taşınmazların ihalesine katılacakların Mudanya İlçesi'nde ikamet etmeleri gerekmektedir.

13 numaralı taşınmaz ise yalnızca dernek ve kooperatifler tarafından kiralanabilecektir.