

Yıllardan bu yana lastik tamirciliği yapan Kamil Çalışkan, sağlık ekiplerine de ücretsiz hizmet veriyor.

Günün hangi saati olursa olsun 112 ekiplerinin imdadına koşan Çalışkan, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sağlanmasına kendisini adadı. Lastiği patlayıp yolda kalan sağlık ekiplerini, günün hangi saati olursa olsun yardımına koşuyor.



Sağlık hizmetlerinin devamlılığından yana olduğunu söyleyen Çalışkan, "Onlarda sorun olmazsa sağlık sorunu olmaz. Gece gündüz demeden çalışıyorlar. Bizde elimizden ne gelirse yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.