BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi; BUSKİ Genel Müdürlüğü Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mudanya İlçesi Altıntaş Mahallesinde: Harmanlar mevki; Kayabaşı mevki; Çamlıbel mevki; İstanbul Asfaltı caddesi üzeri Göynüklü yol ayrımı ile döküm sahası arasında kalan bölge ve civarları, Gemlik İlçesi Kurşunlu Bölgesinde: Su Deposu civarı, Gençali Mahallesi eski köy yerleşimi ve Kurşunlu Eski köy yerleşim yeri (Nursel Çağlar İlköğretim Okulu) ve civarında 24 Şubat 2025 tarihinde (Pazartesi) 10:00-22:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur.''

Kaynak: İHA