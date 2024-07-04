Yeni çeşit buğdaylardan elde edilen yüksek verim, yüzleri güldürdü. Bursa’da buğday üretimi ve verimini artırmak hedefiyle Mudanya İlçesi Dedeköy Mahallesi’nde 6 çeşit buğdayın hasadı yapıldı.

Mudanyalı üretici Kaya Ali Sezgiç’in tarlasında kurulan demonstrasyon çeşitlerinin hasadına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar katıldı. Buğdayın besin maddesi olarak kullanılan bitkiler arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer aldığını ifade eden Acar, anavatanı Anadolu olan buğdayın, dünyada 55 ülkenin temel besin maddesi olduğunu Türkiye’de şu anda yaklaşık 55 milyon hektarlık bir alanda 22 milyon ton civarında buğday üretimi yapıldığını söyledi. Acar, "Bursa’da ise oran olarak az ama buğday verimimiz 163 bin ton civarında. Buğday üretiminin artırılması ile ilgili olarak veya buğday çeşitlerini geliştirme ile ilgili bizim bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerimiz var. Bu araştırma enstitülerinde verimi daha yüksek buğday çeşitleri geliştiriliyor ve tescil ediliyor. Mudanya İlçe Müdürlüğümüz, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden elde ettiği çeşitlerle burada yeni bir demonstrasyon kurmuş. Bursa’da buğday verimini yükseltmek adına çalışmalar yürütülüyor. Buradaki buğday çeşitlerini inceledik, verimleri oldukça yüksek görünüyor. Üreticimiz ile de görüştük, o da verimin çok yüksek olduğunu dile getirdi. Bu demonstrasyonun çiftçilerimiz için faydalı olmasını, bu çeşitlerin Bursa’da yerleşmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum’’ dedi.