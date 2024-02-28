Bursa’nın Mudanya ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Kordonda görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, denizde ise göz gözü göremez hale geldi.

Mudanya ilçesinde sabah saatleri itibariyle başlayan sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. İlçenin sahil bulvarında sis nedeniyle ilginç manzara oluşurken, denizde ise görüş mesafesi neredeyse ortadan kayboldu. Denizciler zor anlar yaşatan yoğun sis, gemilerin trafiğinin de aksamasına neden oldu. Sahil boyunu etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle oluşan manzara kameralara yansıdı.