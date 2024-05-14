Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir cinayet daha aydınlatıldı. Her şey 22 Mart'ta Muğla Seydikemer'de oturan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın, kaybolmasıyla başladı.

Ataş'ın ailesi, endişeyle kayıp başvurusu yaparken, güvenlik güçleri yoğun çaba sarf etmesine rağmen Ataş'a ulaşamadı. Bu süreçte ailenin çağrısı üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan akrabalar, kamuoyundan yardım istedi.

Ancak, işler programın çıkışında beklenmedik bir şekilde değişti. Ataş'ın eski eşi Emine Karabulut, canlı yayında şok edici bir itirafta bulundu. Karabulut, kahvaltı sırasında yaşanan bir tartışmanın ardından Burhanettin Öztürk'ün Şaban Ataş'ı iple boğduğunu açıkladı. Cesedin gömüldüğü yeri de belirten Karabulut'un bu itirafları üzerine polis harekete geçti.

Sarıyer mevkisinde taşlarla örtülü bir erkek cesedi bulundu. Yapılan inceleme sonucunda cesedin kayıp olan Şaban Ataş'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Emine Karabulut'un itiraflarının ardından İstanbul'da bulunan Karabulut ve Burhanettin Öztürk, bir şüpheli daha ile birlikte gözaltına alındı. Polis, cinayetin ayrıntılarını ve nedenlerini araştırmaya devam ediyor.