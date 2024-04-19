Duygu Nebioğlu, ablasının babasının ünlü gazeteci Uğur Dündar olduğunu iddia etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Uğur Dündar, bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti. İşler daha da karışık hale geldi.

Bir izleyici, telefonla yayına katılarak Dilara'nın babasının Yeşilçam'ın ünlü bir yıldızı olduğunu iddia etti. Bu yeni gelişmeyle birlikte konu daha da karmaşık bir hal aldı.

Müge Anlı, Suphiye Orancı'nın nüfus kaydında babası olarak belirttiği ismin 'Erol' olduğunu açıkladı. Duygu Nebioğlu ise bu ismi tanımadıklarını ancak gazetelerde Erol Simavi'nin adının geçtiğini belirtti. Ardından, Erol Simavi'nin Metin Akpınar ve eşiyle birlikte çıkan fotoğrafları olduğunu iddia etti.

'KONU EROL SİMAVİ'LERE KADAR GELDİYSE...'

Bu iddialar Müge Anlı'yı da şaşırttı ve konunun Erol Simavi'ye kadar gittiğini dile getirdi. Canlı yayına bağlanan bir kişi ise Erol isminin mahalledeki sevgilisinin adı olabileceğini öne sürdü.

Diğer bir izleyici ise Suphiye Orancı'nın o dönem Levazım Sitesi'nde yaşadığını ve ünlü bir Yeşilçam yıldızıyla ilişkisi olduğunu iddia etti. Bu yeni gelişmelerle birlikte, Metin Akpınar'ın geçmişiyle ilgili sırlar giderek gün yüzüne çıkmaya başladı.

EROL SİMAVİ KİMDİR?

İstanbul'da 5 Haziran 1930'da dünyaya gelen Erol Simavi, Türk medya sektörünün önemli isimlerinden biri. Babası Sedat Simavi ve annesi Fatma Simavi'nin oğlu olarak dünyaya geldi. Işık Lisesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine adım attı. Hürriyet gazetesinin yönetimine abisi Haldun Simavi ile birlikte geçti. Gazeteciliğe ilk adımlarını 7 Gün dergisinde mücellit olarak atanarak başladı ve kısa sürede sektörde yükseldi.

Erol Simavi, Hürriyet gazetesini çıkarmak için büyük emek verdi ve gazetenin yönetiminde etkili bir rol oynadı. Kardeşi Haldun Simavi'nin vefatının ardından Hürriyet gazetesinin tamamının yönetimini üstlendi. Ayrıca Kelebek, Hafta Sonu, TV'de 7 Gün, Çarşaf, Gong ve Gösteri gibi ek ilavelerle gazeteyi zenginleştirdi.

1993 yılında Erol Simavi, Hürriyet gazetesinin %25'lik hissesini Erol Aksoy'a sattıktan sonra İsviçre'ye yerleşti. Bir süre sonra geri kalan hisselerini Aydın Doğan'a devrederek medya sektöründen çekildi.

Erol Simavi, özel hayatında da Belma Simavi ile evliydi. Ancak eşi Belma Simavi, 14 Mayıs 2022'de KOAH hastalığından dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti.

Monako'da vefat eden Erol Simavi'nin cenazesi Türkiye'ye getirilerek Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi. Ölümü, Türkiye genel seçimleriyle aynı tarihe denk gelmişti.