Taksi sektörünü yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Buna göre ticari taksi plakası alan veya taksimetresini değiştiren sürücüler, taksimetreyle entegre çalışarak her yolculuk için otomatik fiş ya da fatura kesen Taksi Mali Cihazı’nı araçlarına takmak zorunda olacak.

KAZANÇLARININ YÜZDE 45'İ VERGİYE GİDECEK

Uzun yıllardır basit usulde vergilendirilen taksi sektörü, bundan sonra gerçek usulde vergilendirilecek. Geçmişte temsili tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri, günümüzde kazançlarının neredeyse yüzde 45'ine varan vergiyi ödemekle mükellef olacaklar.

YENİ PLAKA ALANLAR VE TAKSİMETRESİNİ DEĞİŞTİRENLER HEMEN TAKTIRACAK

Yeni taksi plakası alanlar veya taksimetresini yenileyenlerin, Taksi Mali Cihazı'nı edinip kullanmaya başlaması gerekiyor. Mevcutta taksi plakası olanlar için de 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre verildi. Taksimetre, Taksi Mali Cihazı'ndan bağımsız olarak çalışmayacak. Taksi Mali Cihazı da aynı şekilde tek başına çalışıp fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel giriş yapılamayacak.

HARİCİ POS CİHAZI UYGULAMASI SONA ERİYOR

Bankaların taksicilere verdiği harici POS cihazı uygulaması da tarih oldu. Bundan sonra taksilerde harici bağımsız POS cihazı bulundurulmayacak. Tüm işlemler taksimetre ve Taksi Mali Cihazı aracılığıyla yapılacak.

KONUM BİLDİRİMİ DE YAPACAK

Taksi Mali Cihazı, GPS üzerinden aldığı enlem-boylam konum verisini zaman bilgisiyle birlikte kayıt altına alacak. Ancak bu verilerin taksimetrede bulunan GPS sistemi üzerinden alınabilmesi durumunda cihazda ayrıca GPS özelliği bulunması zorunlu olmayacak. Böylece kartla ödeme yapan yolcuların hangi noktadan nereye gittiği de sistem üzerinden takip edilebilecek.

FİŞ/FATURAYI İSTEYİN, CEZASI VAR

Taksi kullanan kişilerin, seyahat sonunda taksici esnafından fiş/fatura talep etmesi zorunlu oldu. Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi taksilerde de fiş/fatura almadığı tespit edilen müşterilere ceza kesilecek.

KİRACI VE KİRAYA VEREN YASA DIŞI İŞ YAPIYOR

Yasa dışı ve korsan olarak faaliyet gösteren galerici/komisyoncular tarafından kiraya verilen taksilerde vergileri kimin ödeyeceği ise bilinmiyor.

Düzenlemeden önce, yasa dışı ve korsan olarak kiralanan taksi plakalarında vergi çok düşük olduğu için plaka sahipleri vergileri kendileri karşılıyordu ancak günde 10 bin lira ciro çeken ticari taksinin ortalama olarak 2 bin lira KDV ödemesi çıkıyor.

Günde bir depo yakıt harcasa yaklaşık 550 lira KDV'den düşebiliyor ve geri kalan kısım kar olarak yazıldığı için gelir vergisi de yüksek çıkıyor.

NTV'nin paylaştığı bilgilerde plaka sahibi, şoför ve yasa dışı taksi plakası kiralamada vergi düzeninin nasıl olacağı belirsizliğini koruyor.

TAKSİ PLAKASINI KİRAYA VERENLERE KİRA VERGİSİ ÇIKABİLİR

Ayrıca taksi plakalarını kiraya veren galerici/komisyoncuların tespit edilmesi, kiraya alan kişilerin de yasa dışı olarak elden ya da bankadan yaptığı kira ödemesi nedeniyle kiraya verene gelir sağlamasından dolayı ortaya çıkan kira gelirinin tespit ve beyan edilmesine yönelik düzenlemelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Basit bir evi olan kişiler kira vergisi öderken milyonlarca lira kazanç elde eden taksi plakası sahipleri araçlarını kiraya verdiklerinde kira vergisi ödemiyor.

TAKSİ ŞOFÖRLERİ VERGİ MÜKELLEFİ YAPILABİLİR

Bu noktada takside yevmiye usulü çalışan şoförlerin vergiye tabi olması beklentisi de ortaya çıktı.

Örnek vermek gerekirse, yevmiye usulü çalışan taksi şoförü 10 bin lira ciro çekti. Kazanılan brüt tutarın KDV'sini plaka sahibi ödeyecek.

Ancak plaka sahibi brüt kazançtan yevmiye olarak 5 bin lira para alacak. Başka bir deyişle plaka sahibi aldığı 5 bin lira yevmiye için yaklaşık bin 700 lira KDV ödemesiyle karşılaşacak.

Bunun yanında gelir vergisi, gelir geçici vergisi, stopaj gibi vergi türlerini de ödemek zorunda kalacak.

Taksi şoförlerinin vergi mükellefi olarak sayılmasıyla birlikte sektörde şoför bulmanın çok zorlaşacağı ve plaka sahiplerinin araçlarını kendileri çalıştırması gerekeceği beklentisi ortaya çıktı.

Ancak büyük kısmı miras yoluyla eş ve çocuklara geçmesi, miras nedeniyle sürücü belgesi bile olmayan kişilerin taksi plakası sahibi olması, büyük kısmının ticari araç kullanma yaşı olan 69'dan daha fazla yaşa sahip olması, Türkiye'de ikamet etmeyen gurbetçilerin plaka sahibi olması nedeniyle bu plakaların hızlıca satılığa çıkarılması ve piyasada arzın çoğalması, talebin azalmasından dolayı plaka fiyatlarında düşüşlerin gerçekleşmesi bekleniyor.

VERGİLERLE İLGİLİ DÜZENLEME OLACAĞI BEKLENTİSİ

Taksi plakalarına getirilen gerçek usulde vergilendirme yerine sabit oranlı hasılata dayalı vergi sistemine geçilmesi için sivil toplum kuruluşlarının devlet yetkilileriyle görüşmeler yaptığı bilinse de, uygulamanın yürürlüğe girmesi nedeniyle değişiklik ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. Taksi esnafı ise yüzde 1,5 oranındaki verginin daha uygun olacağını savunarak; araç alımında ÖTV, akaryakıtta vergi ödediklerini, yüksek kilometreye ulaşan araçların ikinci el değerinin ciddi şekilde düştüğünü belirtiyor ve vergi yükünün azaltılmasını talep ediyor.