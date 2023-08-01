Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri bu yıl 29’uncusu düzenlenen Kavaklıdere Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinden birincilik ve üçüncülükle döndü.MUĞLA (İGFA) - Muğla Kavaklıdere Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 13 sporcu ile katıldı.

Farklı kategorilerde mücadele eden güreşçilerden Tolga Topçu küçük orta büyük boyda 22 güreşçi arasında birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Kumlu da teşvik bir boyunda 27 güreşçi arasında üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Kavaklıdere’de yapılan Menteşe Beşpınar Yağlı Pehlivan güreşlerinden birincilik ve üçüncülükle dönen güreşçileri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.