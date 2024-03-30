Seçime sayılı saatler kala partilerden de art arda mesajlar, açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Alper Taban çıktığı canlı yayında yöneltilen rant iddialarını yanıtladı.

Taban açıklamasında şu ifadelere değindi;

“Benim burada rant olarak gördüğüm vatandaşa hizmet. Yani bir yerden bir yere fayda üretiyorsam, halkın lehine vatandaşın lehine bunu hizmet olarak ranta çevirmişimdir.Onun dışında diğerlerinin ranttan anladığı, düşündüğü, beklediği nedir ben bilmiyorum ama bunu da ben bir çamur at izi kalsın siyaseti olarak görüyorum. İlkeli bir siyaset olarak görmüyorum. Kimin elinde ne bilgi belge varsa seçim gününü beklemesine de gerek yok ayrıca. Bak biz 6 buçuk yıldır görevdeyiz. Bu altı buçuk yılın neresinde hangi evresinde hangi hatayı, sorunu gördüysen devletin hakimi, savcısı orada ne bekliyorsun.Bunu seçim günü açıklıyayım da puan toplayayım mı bekliyorsun. Yaptığımız her işin hesabını vermek üzere hazırız. Eğer sende iddianın doğru olduğunu düşünüyorsan buyur hodri meydan kardeşim.”