Twitter olarak popülerleşen ve dünyanın en çok kullanıcıya sahip platformlarından olan X, uzun yıllardır internet aleminde bulunuyor. Bundan tam 20 yıl önce ilk paylaşımın yapıldığı platform aylık olarak 570 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.

Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter, daha sonra “X” adıyla yeniden markalandı. Platformun genel yapısı büyük ölçüde aynı kalırken, yapay zeka odaklı yeni özellikler öne çıktı.

21 Mart 2006 tarihinde atılan ilk tweet platformun eski CEO'su Jack Dorsey'den gelmişti. Atılan twette, ''Twitter hesabı kuruyorum'' yazıyor.