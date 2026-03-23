İnegöl’e bağlı Boğazköy kırsal mahallesinde 32 yıldır her yıl aynı caminin üzerine konan leyleğin Bursa’da ünlenen Yaren leylekten daha önce bölgemizi keşfettiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 1994 yılında yapımı tamamlanan Boğazköy Camisinin üzerinde leylekler tarafından kubbenin üzerinde yuva yapıldı. Her yıl leyleklerin göçü sonrası Mart ayındaki bu yuvayı bir leylek sahiplendi. Mahalle sakinlerinin yakından takip ettiği bu gelişmede her yıl yuvaya aynı leyleğin geldiği tespit edildi. Bursa’da Yaren leyleğin balıkçı Adem’le olan dillere destan dostluğu tüm dünyada gündem oldu. Yaren leylek İnegöl’deki leyleğe de ilham kaynağı oldu. Boğazköy halkı Yaren leylekten esinlenerek her yıl köylerini ziyaret eden leyleğe Daren ismini verdi.

Boğazköy Mahallesi Muhtarı Seyfullah Üsken, gazetemize yaptığı özel açıklamada, “Bölgemiz leyleklerin göç yolu üzerinde. Bölgemizde zaten sık sık leylekler görünüyor. Daren leylek ise bizim köyümüzün adeta maskotu oldu. Mart ayının ilk günlerinden itibaren her yıl mahallemize ilk gelen leylek Daren olurken, aynı zamanda Ağustos ayında da en son mahallemizden ayrılan leylekte o. Artık köyümüzün yeni bir hanesi gibi. Daren leylek bu yuvayı annesinden devraldı. Yuvayı ilk yapan anne leyleğin hayatını kaybettiğini düşünüyoruz. Daren leylekte yaklaşık 10 yıldır her yıl aynı dönemde köyümüzdeki evine geliyor” dedi.