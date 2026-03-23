ABD lideri ayrıca İran alt yapısına saldırıları beş gün ertelediklerini açıkladı.

Trump, ABD ile İran arasında son iki gündür Orta Doğu'daki düşmanlıkların tamamen sona erdirilmesine yönelik oldukça yapıcı ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini vurguladı.

Görüşmelerin derinlemesine ve detaylı bir içerikle hafta boyunca devam edeceğini belirten Trump, bu süreçteki olumlu seyir nedeniyle askeri operasyonlara ara verildiğini belirterek "Savaş Bakanlığı'na, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DAN JET YALANLAMA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan İranlı bir Dışişleri Bakanlığı yetkili, Trump'ın İran ile "Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler" yaptıklarına dair iddiasını yalanladı.

İranlı yetkili, "Savaşın başından bugüne kadar bazı arabuluculardan Tahran'a mesajlar gönderildi ve bunlara 'gerekli caydırıcılığı sağlayana kadar savunmaya devam edeceğiz" diyerek cevap verdik. Hiçbir müzakere olmadı ve şu anda da yok. Bu tür psikolojik savaşla ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi durumuna dönecek ne de enerji piyasalarında barış olacaktır." ifadelerini kullandı.