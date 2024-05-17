Bu sezon TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor’da kiralık olarak oynayan 22 yaşındaki futbolcu Muhammed Mustafa Yıldırım, hedefinin Süper Lig’de oynamak olduğunu söyledi.

Iğdır Futbol Kulübü’nden, Ankara Demirspor’da kiralık olarak oynayan Muhammed Mustafa Yıldırım, yaptığı açıklama çok çalışarak, Süper Lig’de oynamak istediğini belirterek, "Burak Yılmaz’ı örnek alıyorum. Kendi pozisyonumda en çok beğendiğim forvet Burak Yılmaz. Bir forvet oyuncusunda olması gereken tüm özelliklerin Burak Yılmaz’da olduğunu düşünüyorum" dedi.

Azerbaycan Milli Takımı’nın alt kategorilerinde de forma giyen Yıldırım, "Türk Milli Takımı’nda forma giymek istiyorum. Hayalim, önümüzdeki yıllarda Türk Milli Takımı’nda oynamak" diye konuştu.