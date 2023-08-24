Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki sorunları mahalle halkıyla, esnafıyla ve muhtarıyla konuştuk.Esmanur GÜLBAHAR - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında bu hafta Osmangazi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ni konuk ettik.

47 yıldır Bağlarbaşı Mahallesinde yaşadığına ve birçok hizmete öncülük ettiğine dikkat çeken Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, “Yaklaşık 47 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Hiçbir sorunumuz yok. Mahalle halkıyla beraberim. Hep sorunlarını dinlerim onlarla sohbet ederim. Mahallemizin en büyük sorunlarından bir tanesi açık pazardır" dedi.

"Karakolumuz yoktu, sağlık ocağı yoktu, meslek kursları yoktu. Osmangazi’deki en büyük mahalle meydan Bağlarbaşı Mahallesindedir" diyen Muhtar Gümüşsoy, "Spor tesislerimiz yoktu, alt yapımız yoktu. Yani yapılan çok şey var. Yağmur yağdığında insanların evine su doluyor, sel oluşuyor. Bizim mahallemizdeki altyapı oldukça iyi. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Ben, mahalle halkımın yanında oluyorum fazla bütçemiz yok ama halkın iradesi bizim arkamızda olduğu için her zaman halkımın yanındayım. Mahallemiz bizi biliyor, yeniden aday olmak isterim. Mahallemize bir çivi bile çakmak, küçük bir hizmet bile vermek ve bu hizmetin sonundaki geri dönüşlerden ben de haz alıyorum. Yeni dönem seçimlerinde varım diyorum. Bağlarbaşı Mahallesinde hep el ele ve gönül gönüle olduk. Başınız düşerse dara, Bağlarbaşı Muhtarını ara" diye konuştu.

https://youtu.be/Vjo7tssrMeE

“TRAFİK PROBLEMİMİZ VAR”

Gece geç saatlerde oluşan güvenlik problemine ve trafik sorununa dikkat çeken Bağlarbaşı Mahallesi halkı, “Gece olunca çok fazla kavga ve dövüş var. Akşam saatlerinde Suriyeliler, plastik poşet topluyorlar ve uyku uyutmuyorlar. Her mahallede olduğu gibi güzellikleri de var, sıkıntıları da var ama sıkıntı daha az. Trafikle ilgili problemimiz var, akşam saatlerinde trafik sorunu oluyor. Yeşil alanlar ve parklar yeterli durumda. Trafiğe bir çözüm yok. Yağmur yağdığı zaman asfaltlarda geçiş yok. Biz sahipsiz bir mahalleyiz.” diye ifade etti.

“MAHALLE MEYDANININ ETRAFINDAKİ YOL TEK YÖN OLMALI”

Genel olarak memnuniyetlerini ileten mahalle esnafı, “Mahallemizden memnunuz ama tek sorun dükkanımızın önündeki yolun çift yön olması ve bu konuda belediyeden destek bekliyoruz. Meydan etrafında, çift yön yol oluşu çok büyük bir sorun. Araçlar devamlı sıkışıyorlar. Otobüsler dönüşlerde sıkıntı yaşıyorlar.” dedi.

Mahalleye yeni bir hizmet geldiğini belirten Bağlarbaşı Mahalle Muhtarı Hüseyin Gümüşsoy, “Mahallemize yeni bir hizmet geliyor. Büyükşehir belediyemiz, 20 yıldır mezbele haline gelmiş, parkımızın restorasyonunu yapıyor. 11 mahalleye hizmet edecek bir gençlik merkezi yapılıyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.” dedi.