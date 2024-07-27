Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin’e Team Türkiye 100. Yıl Özel koleksiyon kıyafetini takdim etti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılış törenini izlemek üzere İstanbul Fransız Sarayı’nda gerçekleştirilen özel etkinliğe katıldı. Aksu etkinlikte İstanbul Başkonsolosu Oliver Gauvin’e Team Türkiye 100. Yıl Özel koleksiyon kıyafetini takdim etti.

100 yıl sonra yeniden Paris’te

1924 yılında ilk defa Türkiye’nin katıldığı Olimpiyat Oyunları’nın 100. yılı anısına tasarlanan bu özel koleksiyon, millilere şans ve başarı getirmesi dileğiyle hazırlandı. Türkiye’nin olimpiyat tarihine vurgu yapan bu kreasyon, sporcuların başarılarına ilham kaynağı olmayı amaçlıyor. Bu yıl, tarihte ilk kez bir stadyumda değil de Paris şehrinin tamamında gerçekleşen açılış seremonisi, görkemli ve yenilikçi bir etkinlik olarak dikkat çekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Murat Aksu ve Oliver Gauvin, Team Türkiye ekibinin La Seine Nehri’nden geçişini büyük bir ilgiyle izlediler.