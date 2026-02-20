Bursaspor’un pilot takımı olan Bursa Nilüfer FK, son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligde kalma umutlarını yeşertti. Ligde geride kalan 21 hafta sonunda 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak topladığı 20 puanla küme düşme hattında 14. sırada yer alan Bursa temsilcisi, oynadığı son 2 lig maçını kazanarak büyük bir moral yakaladı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galata SK’yı deplasmanda 1-0 yenmeyi başaran ekip, son 3 lig maçında ise rakiplerine boyun eğmedi.

21 Lig maçında rakip filelere 18 gol atmasına karşılık kalesinde ise 30 gol gören Bursa ekibi, son haftalarda ise defans hattına aldığı önlemlerle rakiplerine gol şansı vermedi.

KAFKASSPOR’UN 12 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

TFF 3. Lig 1. Gruba damga vuran İnegöl temsilcisi Kafkasspor ise 110 gündür yenilgi yüzü görmeyerek tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Geride kalan 21 hafta sonunda 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 44 puanla zirvede yer alan ekip, attığı 37 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

Son 12 lig maçında 10 galibiyet ve 2 beraberlik alma başarısını gösteren yeşil siyahlılar, ligde kalan son 9 hafta da şampiyonluğun en büyük adaylarından biri oldu.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında Bursa Nilüfer FK-İnegöl Kafkasspor arasında oynanacak olan lig maçı 21 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’de İbrahim Yazıcı Nilüfer Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.