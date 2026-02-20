Ligde geride kalan 25 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyan Sultan Su İnegölspor, topladığı 42 puanla grubunda Play-Off hattında 5. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde SB Ankaraspor ile 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemini 4 haftaya çıkaran Bordo Beyazlılar, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

4 haftada rakiplerine 9 puan kaptıran Sultan Su İnegölspor, Play-Off iddiasını güçlendirmek için Beykoz Anadolu karşısında mutlak 3 puan almak zorunda.

Grubunda ilk 10’da yer alan tüm takımların Play-Off iddiasında olması nedeniyle kalan haftalarda daha dikkatli olması gereken temsilcimiz, İnegöl’e kayıpsız gelmeye çalışacak.

BEYKOZ ANADOLU NASIL BİR TAKIM?

Ligde geride kalan 25 hafta sonunda henüz 24 maç oynayan İstanbul temsilcisi, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu. Topladığı 23 puanla küme düşme hattının 6 puan üzerinde 15. sırada bulunan Beykoz Anadolu, geride kalan haftalarda alacağı puanlarla ligde kalmayı garantilemek istiyor.

Haftalar sonra geçtiğimiz hafta Kepezspor’u deplasmanda 3-2 yenerek büyük bir nefes alan İstanbul ekibi, son 3 haftadır rakiplerine yenilmiyor.

MAÇ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beykoz Anadolu-Sultan Su İnegölspor arasındaki mücadele 21 Şubat Cumartesi (yarın) saat 15.00’de Maltepe Hasan Polat Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.