AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. O hastane hizmet vermiyor. İBB mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığı’mızla birlikte Kağıthane’mize kavuşturacağız. Siz isteyin biz çalışır yaparız” dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane Mitingi’nde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum, miting sonunda vatandaşlara karanfil attı.

“Tembel başkanın son 5 yılda İstanbul’da yaptığı tek bir metro ihalesi yok”

Mitingde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’umuz 5 yıldır beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor. CHP’li İBB yönetiminin Kağıthane’ye sizler için en ufak bir yatırım yaptığını göremezsiniz. Çünkü böyle bir dertleri yok. Kağıthane’nin en önemli sorunlarının başında ulaşım ve kentsel dönüşüm geliyor. Bunlar hizmetten anlamaz. Bunlar hizmet üretmez, eser üretmez. En iyi yaptıkları şey yalan söylemek. Dün birine daha şahit olduk. Biz İstanbul’a hükümetten 5 kat daha fazla icraat yaptık diyor. Bunların yalandan başka icraatını gördünüz mü? 5 yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Bu da yetmezmiş gibi rahmetli Kadir abi zamanında temellerini attığımız metro ihalelerini ben sıfırdan yaptım diyerek yalan söylüyor. Emek hırsızlığı, proje hırsızlığı yapıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün bile yok. Biz bunların bu yalanlarını yüzlerine söylemekten bıktık ama onlar yalan söylemekten bıkmadılar. Tembel başkanın son 5 yılda İstanbul’da yaptığı tek bir metro ihalesi yok. Bizim yaptığımız metro ihalelerini İptal ederek, o metro temellerine hafriyat dökerek tarihe geçtiler. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu başkan döneminde yapıldı. Bunu yapmadı dediğimizde zaten ben çıkıp yaptım diyemiyor. Birkaç gün önce yalanlarını yüzlerine vurduğumuzda hemen elleri ayaklarına dolaştı. Öyle korktular ki 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe-Yenidoğan hattının alelacele olarak önce ismini değiştirdiler sonrada sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Siz böyle bir tören duydunuz mu? Temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlatma töreni yapıyorlar. Çalışmak ve başlatmak için tören yapıyorlar düşünebiliyor musunuz? Orada bile temel atma diyemiyorlar çünkü ortada ne temel var ne metro var. Bu da seçim korkusuyla aslında alelacele yapılmış icraatlerden bir tanesi ama artık korkunu ecele faydası yok. 4 yıldır aklın neredeydi? Bu milli sana inanır mı?” dedi.

“Bizi arayanlar milletimizin zor anında hep yanında buldular”

“Bu seçim yalan söyleyenler ile o verdiği vaatleri gerçekleştirmek için çalışanların seçimi olacak” diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kağıthane’de istinat duvarı kaydı. Sadece bir binayı değil orada etkilenen ne kadar vatandaşımız varsa el birliği içerisinde oranın dönüşümünü gerçekleştirdik. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar, Kağıthane’deki vatandaşlarımızın korkusu endişesi gidene kadar burada olacağız. Biz bu aziz millete hizmet etme anlayışıyla eser üretme tarafında olmaya çalıştık. Bizi arayanlar milletimizin zor anında hep yanında buldular. Bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Bir tarafta koca 5 yılda İstanbul’a verdiği sözlerini tutmayanlar var. Koca 5 yılda kendi ihtirasları için İstanbul’un kaynaklarını çarçur edenler var. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon harcayanlar var. 2 günlük konsere 550 milyon harcayanlar var. Diğer tarafta da tam 365 milyar lira yatırım yapmış, İstanbul’un 39 ilçesine dokunmuş,81 ile gidip gayretle çalışmış bir kardeşiniz var. Bu seçim algıyla eser adamlarının seçimi olacak. Bu seçim yalan söyleyenler ile o verdiği vaatleri gerçekleştirmek için çalışanların seçimi olacak. Bu seçim Türkiye yüzyılında İstanbul’un ilçelerinin parlaması, gençliğin geleceğe umutla bakması için geçireceğimiz bir seçim olacak.”

“İBB mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığı’mızla birlikte Kağıthane’mize kavuşturacağız”

Kağıthane’ye yapacağı projeleri anlatan Kurum, “Kağıthane-Büyükçekmece tüneli ile trafiği bir sorun olmaktan çıkarıyoruz. Kazlıçeşme-Bayrampaşa-Gaziosmanpaşa-Kağıthane-Leventmetromuzu/Kağıthane-İTÜ-Ayazağa-İstinye/Şişhane-Kağıthane metromuzu 2 buçuk yılda bitireceğiz. Gürsel Mahallemize yakışır bir kapalı Pazar yeri ve otopark kazandıracağız. Şirintepe Mahallemize de bir otopark kazandıracağız. Çeliktepe İETT Garajını mahalle bahçesi, otopark ve park olacak şekilde hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Seyrantepe’mizde kapalı otopark ve Pazar yeri ihtiyacımız var. Cendere Deresi’nin çevre düzenleme projesini ve dere ıslah projesini tamamlayacağız. Büyükdere Caddemizi prestij cadde olarak bambaşka bir görünüme kavuşturacağız. Talatpaşa füniküler hattımızı hemen hizmete alacağız. Kağıthane’ye bisiklet köprüsü yapacağız. Kağıthane’de 7 gün 24 saat çalışacak kreşlerimiz olacak. Gençlerimiz kendi işlerini kursunlar diye Kağıthane’mizde bir de paylaşımlı ofisler kuracağız. Kağıthane’deki okullarımızın temizlik ve güvenlik sorunlarını tamamen ortadan kaldırıyoruz. İBB olarak okullarımızın temizliğini güvenliğini biz sağlayacağız. Her zaman Kağıthane’nin yarınları için çalışacağız. İstanbul, trafik çilesinden, ulaşım eziyetinden Kağıthane’nin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, metro yetersizliğinden, taksi probleminden sizin oylarınızla kurtulacak. Büyükşehir mülkiyetinde hastanemiz varmış. O hastane hizmet vermiyor. İBB mülkiyetindeki hastanemizi Sağlık Bakanlığı’mızla birlikte Kağıthane’mize kavuşturacağız. Siz isteyin biz çalışır yaparız” şeklinde konuştu.