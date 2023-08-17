Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde senelerdir öğretmenevi olarak kullanılan bina için depreme dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine yıkım kararı verildi. Öğretmenevinin eklentilerin biri kepçe ile yıkılırken, diğer blok için büyük iş makinesi bekleniyor.

Türkiye genelinde kriterlere uymadığından kapatılan 84 öğretmenevi lokalinden biri olan Muratlı Öğretmenevi binası, muhtemel depreme karşı riskli yapı olduğu için yıkılacak. İlçede yıllarca çay bahçesi olarak hizmet veren eski Muratlı Öğretmenevi Lokali, 31 Ocak 2012 tarihinde kapatılarak, o günden sonra Halk Eğitimi Merkezi’nin ek binası olarak hizmet vermişti. Son olarak depreme dayanıklı olmadığını belgelenen öğretmenevi binası ve arkasındaki eklentilerin yıkımına karar verildi.

Eski öğretmenevi ekiplerince ek binaların yıkımı başlatıldı. Eklentilerin biri kepçe ile yıkılırken, diğer blok için büyük iş makinesi beklenecek.