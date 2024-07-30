Balıkesir’in önemli iş insanlarından Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın annesi Müşerref Yırcalı vefatının 7’nci gününde Mevlid-i Şerif ve pilav hayrı ile anıldı.

Balıkesir’imizin değerli iş insanlarından merhum Sırrı Yırcalı’nın eşi ve Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın kıymetli annesi 102 yalında vefat eden Müşerref Yırcalı için Yırcalı ailesi Alaca Mescit Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ve pilav hayrı ile dualarla andılar. Gerçekleşen hayra Balıkesir’in birçok siyasetçisi ve çevre halk katılırken, Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı oğulları Yırcalı Holding Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A. Sırrı Yırcalı, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yırcalı katıldı.