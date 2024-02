Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan MÜSİAD Genel Sekreter Mehmet Akif Altan, “Öncelikle MÜSİAD olarak siyonist İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği insanlık dışı zulmü hiçbir şekilde kabul etmiyor ve bunu bir soykırım olarak nitelendirip lanetliyoruz. MÜSİAD, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmış; 14.000'e yakın üyesi, 60.000'i aşan şirket sayısı, 34 yıllık birikimi ve gösterdiği duruş neticesinde ülkemizde ve uluslararası platformlarda söz sahibi olmuştur. Bu söz sahipliği ve etki alanının artmasıyla, iyi niyetli olmayan çevreler, Derneğimizin itibarına zarar vermeye çalışmakta ve toplumsal algıyı yanıltıcı söylemlerle kamuoyunu meşgul etmektedirler. Bu türlü kanıtsız iddialarla MÜSİAD olarak uzun zamandan beri mücadele etmekteyiz” dedi.

Altan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Son günlerde ise birkaç üyemizin İsrail ile gerçekleştirdiği iddia edilen ticari faaliyetleri sebep gösterilerek, tüm üyelerimiz töhmet altında bırakılmaktadır. Belirtmeliyiz ki MÜSİAD, üyeleri ile var olan ve üyelerinden güç alan bir dernektir. Her bir üyemizin itibarı bizler için çok kıymetli ve değerlidir. Bu sebeple, tüm üyelerimizi töhmet altında bırakan bu iddiaları tüzüğümüz doğrultusunda titizlikle incelemekte ve kurum içi süreçleri sürdürmekteyiz. Bununla beraber, siz değerli üyelerimizin de malumu olduğu üzere İsrail ile yapılan ticaret iki kısma ayrılmaktadır. Birincisi İsrail ile manevi hassasiyetler gözetilmeden yapılan ticaret, ikincisi ise bölgede yaşayan Filistinli tüccarlarla yapılan ticarettir. Unutulmamalıdır ki işgal edilmiş Filistin topraklarında, İsrail şiddeti altında 6 milyondan fazla Müslüman Filistinli yaşamakta ve ticaretlerini İsrail üzerinden sürdürmektedir. Bu bağlamda MÜSİAD camiası olarak, ahlaklı ticareti kendisine şiar edinmiş üyelerimizin kendi değerlerimiz doğrultusunda ticari faaliyetlerini sürdürdüklerine olan inancımız tamdır. Bir kez daha duruşumuzu net olarak ifade ediyor; siyonist İsrail yönetimi, sempatizanları, destekçileri ve yandaşlarıyla ticaret yapan çevreleri kınıyor, MÜSİAD değerlerine sahip hiçbir üyenin Filistin'e bu zulüm reva görülürken siyonistlerin ateşine yakıt taşıyacağına inanmıyoruz ve birlikte yol yürümeyeceğimizi beyan ediyoruz. MÜSİAD olarak, tüm dünyadaki samimi ve iyi niyetli dostlarımızı Filistin davasını savunmaya teşvik ediyor ve bu alanda göstermiş oldukları hassasiyeti önemsiyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi Bir ve Beraber olma düsturuyla hareket ederek, ahlaklı ticaret vurgumuzu her alanda ortaya koymaya devam edeceğiz. Bilgilerinize sunarız.”