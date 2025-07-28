Bozbey, bölgede dört ayrı noktada yangın çıktığını ve bunun büyük bir felaket olduğunu belirtti. Yangınların doğaya ve canlılara büyük zarar verdiğini ifade eden Bozbey, yaşananlardan dolayı derin bir üzüntü duyduklarını söyledi. Geleceğin karardığını görmekten dolayı büyük bir kaygı içinde olduklarını dile getiren Bozbey, ekiplerle birlikte sahadaki çalışmaları yerinde takip ettiklerini aktardı. Müdahale konusunda yeterli desteğin olduğunu ancak rüzgar nedeniyle yangının yönünü önceden kestirmenin mümkün olmadığını vurguladı. Uçak ve helikopterlerle yapılan müdahalenin önemine değinen Bozbey, bu desteğin sürdüğünü ancak daha fazlasının gerekli olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber merkezi