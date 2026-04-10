Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “imar kirliliğine yol açma” iddialarıyla yürütülen geniş çaplı operasyon kapsamında, aralarında Mustafa Bozbey ile eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde Bozbey’in eşi, kızı ve kardeşinin de yer aldığı 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

"RÜŞVET ALMADIM, ÖRGÜT KURMADIM"

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Bozbey, ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirterek suçlamaları reddetti. Bozbey ifadesinde "Kesinlikle çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmadım. Usulsüzlük yapmadım ve kimseden rüşvet almadım." dedi.

Eski başkan yardımcısı Turgay Erdem’e süreçlerin daha hızlı ilerlemesi amacıyla “koordinatörlük” görevi verdiğini ifade eden yetkili, bu görevin tek başına imza yetkisi anlamına gelmediğini vurguladı. Ayrıca 1999 yılında belediye başkanlığına seçilmesinin ardından sahip olduğu tüm ticari hisseleri aile üyelerine devrettiğini dile getirdi.

EMİN ADANUR’UN İDDİALARINA "İFTİRA" CEVABI

Eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur’un rüşvet iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bozbey, söz konusu açıklamaların kişisel bir husumetten kaynaklandığını öne sürdü. Bozbey "2024 yılında seçildikten sonra benden ihale konularında usulsüz talepleri oldu. Karşılamayınca husumet besledi. Daire istediğim iddiası tamamen iftiradır, böyle bir şeye ihtiyacım yoktur." ifadelerini kullandı.

AKRABALIK İLİŞKİLERİ VE PARA TRAFİĞİ

Soruşturma kapsamında gündeme gelen para hareketleri ve tapu devirlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bozbey, dayısının oğlu M.D.’nin şirketiyle herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını savundu. Kardeşinin eşi İ.A.B.’ye ait mimarlık ofisine kimseyi yönlendirmediğini ifade eden Bozbey, yalnızca cami, okul ve sağlık ocağı gibi kamu yararına yapılan hayır işlerinde yönlendirmede bulunduğunu kabul etti.

ÖZEL OKUL VE KREDİ AÇIKLAMASI

Eşi Seden Bozbey’in müdürü olduğu özel okulla ilgili 8 milyon TL’lik para hareketi sorulan Bozbey, durumun tamamen ticari ve zorunlu bir trafik olduğunu söyleyerek "Okul inşaatı için çekilen kredinin, banka talebiyle inşaat firmasına peşin ödenmesi gerekmişti. Sıkışıklık yaşayınca peşin gönderdiğimiz parayı parça parça geri aldık. Kızım Side Bozbey’e gönderilen paralar da okulun vergi ve SGK borçlarını ödemek için kullanılmıştır." dedi.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMADIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında adı geçen bir firmanın Bursa’dan ihale almasıyla ilgili ise Bozbey, işlemlerin EKAP üzerinden şeffaf yapıldığını belirtti. Bozbey, "İhale yasaklısı olmayan bir firmayı ihaleye sokmamak, asıl ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur" diyerek kendini savundu.