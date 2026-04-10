Atatürk anıtında düzenlenen törene Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, Emniyet Müdürü Okan Şen ile emniyet personeli katıldı.

Emniyet müdürlüğü çelengi sunumunun ardından saygı duruşunda bulunup, istiklal marşımız okundu.

Törende konuşma yapan Emniyet Müdürü Okan Şen, “Bugün fedakarlık, sabır ve kahramanlıkla aziz milletimizin barış ve emniyet içinde yaşaması için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu 1845 yılından bugüne kazandığı tarihi birikim ile birlikte, ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmeler doğrultusunda her geçen gün kendini yenilemektedir. 181 yıllık tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen, bugün de ülkemizin dört bir yanında gerçekleştirdiği başarılar ve mücadelelerle destan yazmaya devam eden Türk Polis Teşkilatımız, çalışmalarına her zaman aynı vatanseverlik ruhu ve heyecanıyla sürdürmektedir.

Emniyet teşkilatı olarak, devletimizin ve milletimizin hizmetinde olduğumuzu, onların huzuru, mutluluğu ve güveni için görev yaptığımızı asla unutmadan yolumuza devam ederken, canla, başla, gece gündüz demeden çalışan emniyet teşkilatımıza desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kutsal değerlerimiz için, en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anıyorum” dedi.