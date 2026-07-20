Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart’ta gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in de bulunduğu 63 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak. Aralarında 37 tutuklunun yer aldığı sanıklari “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüt üyeliği”, “rüşvet”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklamak” ve “imar kirliliğine neden olmak” suçlamalarıyla yargılanacak.

İddianamede Mustafa Bozbey hakkında; “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek”, “rüşvet almak”, “imar kirliliğine neden olmak” ve “kamu görevinin usulsüz biçimde üstlenilmesi” suçlarından toplamda 402 yıla kadar hapis cezası isteniyor.