Yakınları tarafından 3 gündür aranan 73 yaşındaki adam, Sultangazi'de park halinde bulunan servis minibüsünün içinde ölü olarak bulundu. Adamın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki bir servis minibüsünün içerisinde bir kişi ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın, Haydar Elidemir (73) olduğu tespit edildi. Yakınlarının hayatını kaybeden şahıstan yaklaşık üç gündür haber alamadığı öğrenildi. Yurt dışında yaşayan oğlu, cumartesi günü İstanbul'a döndükten sonra babasının evine gitti. Babasını arayan adam, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde kimse bulunamaması üzerine polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Yakınları da çevrede arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda, şahsın Habibler Mahallesi'nde park halinde bulunan ve servis çektiği minibüsünün içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Haydar Elidemir kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.