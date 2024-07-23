Kirazı ile ünlü Bursa’nın Keles ilçesinde yılın son kiraz hasadına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’da yardım etti.

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru’nun daveti üzerine Keles ilçesine çıkarma yapan eski bakan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, kiraz toplayan çiftçilere sürpriz yaptı.



Kiraz ağacına çıkarak hasat yapan Mustafa Varank renkli görüntüler verdi. Çiftçilerle uzun uzun sohbet eden Varank, yaptığı esprilerle çiftçileri adeta kırıp geçirdi.



Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ise, “Mustafa Varank bakanımızı ilçemizde misafir ettik. Kendilerine coğrafi işaretli Keles kirazından ikram ettik. Kiraz bahçesinde kiraz toplayan, üreticilerimizle sohbet ederek yaşanan sorunlarla yakından ilgilenen Sayın Bakanımıza Keles’li hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bu arada ziyarette Başkan Ali Doğru’nun bazı yatırımlarla ilgili AK Parti heyetiyle fikir alışverişinde bulunduğu ve destek talebinde bulunduğu da öğrenildi.