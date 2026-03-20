Aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler seferber oldu. Karayolları ve belediye ekipleri, Uludağ’a ulaşımı sağlayan güzergahlarda yoğun çalışma başlattı. Kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kapanma riski bulunan yolların açık tutulması için aralıksız mesai yapıldı.

Yer yer etkisini artıran yağış sonrası yol üzerinde kar kalınlığı artarken, ekipler kar küreme araçlarıyla yolları açmaya çalıştı. Sürücüler ise buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: İHA