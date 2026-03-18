Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda yaklaşık 45 gün önce meydana gelen heyelan sonrası yol güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatılmıştı. Bölgedeki riskin ortadan kaldırılması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, toplam 4 bin 500 metre uzunluğundaki güzergahta heyelan riskini azaltmaya yönelik önlemler alındı. Özellikle riskli bölgelerde yoğunlaşan çalışmalarda, yolun 530 metrelik bölümünde yaklaşık 11 bin metreküp hafriyat kaldırılarak zemin güvenliği sağlandı.

Gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yol yeniden araç geçişine açılırken, bölgede ulaşım normale döndü.