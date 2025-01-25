BUSKİ Genel Müdürlüğü resmi web sitesinden yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Lalasahin Mahallesi, Yeni Bursa Caddesi ve çevresinde 27 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, her gün 09:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yaşanabilecektir. Vatandaşların su kesintilerine karşı tedbirli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur.