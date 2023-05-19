Mustafakemalpaşa’da kırsal mahallelere kazandırdığı yüzlerce kitaplık kütüphaneler ile okuma sevgisini yaygınlaştıran örnek çalışmalara imza atan emekli kütüphaneci Orhan Sarıkaya, 8. bağış kütüphanesini Demireli Mahallesi’ne kurdu.

Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, kitap dostu kütüphaneciyi teşekkür plaketi ile onurlandırdı.

Mustafakemalpaşa’da uzun yıllar kütüphaneci olarak görev yaptıktan sonraİstanbul Bahçelievler Siyavuş Paşa Çocuk Kütüphanesi’nden 2016’da emekli olan Orhan Sarıkaya, okuma kültürünün yayınlaşması amacıyla kırsal mahalleleri kütüphanelerle donatmaya devam ediyor.

İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Kütüphanesi’nde 4 yıl hizmet verdikten sonra kitap gönüllülerinin desteğiyle bu zaman kadar Türkiye genelinde yüzlerce kitaplık 66 bağış kütüphanesinin kuruluşuna öncülük eden 71 yaşındaki Sarıkaya, Mustafakemalpaşa’daki kırsal mahallelere 8. kütüphaneyi kurdu.

Daha önce Sünlük, Yenice, Döllük, Kestelek, Koşuboğazı, Camandar ve Karaorman mahallelerine kütüphane kurulmasını sağlayan Orhan Sarıkaya, başta ansiklopediler olmak üzere, çocuk klasikleri, Türk ve Dünya edebiyatının önemli eserleri, sözlükler ve kaynak kitaplardan oluşan bir kütüphaneyi de Demireli Mahallesi’ne kazandırdı. Muhtarlık tarafından teslim alınan kitaplar, raflara yerleştirilerek mahalledeki okuyucuların faydasına sunuldu.

Mustafakemalpaşa’nın kurulan kütüphane sayısında Türkiye’de ikinci sırada yer aldığını belirten Orhan Sarıkaya’ya, Kaymakam Ahmet Altıntaş ve Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık tarafından teşekkür plaketi verildi.Sarıkaya’yı makamında konuk eden Kaymakam Altıntaş; “Demireli Mahallesi’nde kütüphanecilik faaliyetlerine yaptığı katkılardan dolayı Orhan Sarıkaya’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Orhan Sarıkaya da Kaymakam Altıntaş ve Milli eğitim müdürü Çalık’a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.