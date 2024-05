Avcılar’da "Sezai Karakoç" temalı liseler arası ödüllü Hitabet Yarışması’nın Finali, düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Avcılar Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "Sezai Karakoç" temalı liseler arası ödüllü Hitabet Yarışması Finali, Doğa Koleji Avcılar Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Programa, Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı ve Bakan Danışmanı Mahmut Bıyıklı, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Etkinlikte birincilik ödülünü kazanan Avcılar Mehmet Baydar Anadolu Lisesi öğrencisi Amina Hüseyin oldu. Hitabet sanatını teşvik eden etkinlik büyük ilgi topladı. Program ödül takdimi ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.

“Sezai Karakoç, hayatı ve eserleriyle diriliş neslinin yetişmesi için çabalayan bir fikir ve gönül adamıydı”

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Mehmet Baki Öztürk, "Zihin ve gönül dünyalarını süsleyen, düşüncelerini bir hatip gibi bizlere sunan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Talim ve Terbiye Kurulu olarak, öğrencilerimizin zihin ve fikir dünyalarını zenginleştiren bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Sezai Karakoç, hayatı ve eserleriyle diriliş neslinin yetişmesi için çabalayan, mücadeleden kaçınmayan bir düşünce ve gönül adamıydı. O, bizlere dirilişin müjdesini verirken, bunun için gereken çabayı da yaşantısı ve bıraktığı eserlerle gösterdi" şeklinde konuştu.

“Sezai Karakoç, ruhlardaki anlam arayışını dirilterek tarih huzurunda yüzü ak durmayı başaran bir gönül işçisidir”

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "Şehrimizin farklı ilçelerinde, gönül ve fikir dünyamızı besleyen isimlerin adıyla düzenlenen hitabet yarışmalarını çok değerli buluyoruz. Hitabet, kendini ifade etmenin yanı sıra araştırma, öğrenme ve analiz edip yorumlama yeteneği gerektiren bir beceridir. Öğrencilerimizin, ülkemizin fikir adamlarının eserlerini okuyarak, gelecek tasavvurlarını içselleştirmesi ve aktarması, bu etkinlikleri daha da anlamlandırmaktadır. Sezai Karakoç; ruhlardaki anlam arayışını dirilterek, tarih huzurunda yüzü ak durmayı başaran bir gönül işçisiydi. Fikri, edebi ve insani eksende sunduğu eserleri ve düşünceleri ile anlam dünyamızı zenginleştiren bir edip, sanatkar ve aksiyon adamıdır. Onun şahsiyetini, yaşantısını ve eserlerini anlamlandırabilmek, bizler ve siz değerli öğrencilerimiz için çok önemli bir ışık kaynağı olacaktır" dedi.

“Diriliş külliyatı milletimizin olduğu kadar insanlığın da kurtuluş külliyatıdır”

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da, "Sezai Karakoç, şehirlerin kapalı ve kirlenmiş havasına taze dağ havası getiren bir diriliş öncüsüydü. Ömrünü medeniyetimizin yeniden dirilişi davasına vakfeden bu müstesna şahsiyet, Rabbimizin milletimize adeta bir armağanıydı. Yazdıklarıyla ve yaşadıklarıyla örnek ve öncü oldu. Diriliş külliyatı, milletimizin ve insanlığın kurtuluş rehberidir. Necip Fazıl’ın ’Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır’ sözünü hatırlatarak, Sezai Karakoç’u anlamak da her şeyi anlamak demektir. Çünkü o, çağın sorunlarına her alanda çözüm üretmiş, gençlerimizin okuması gereken bir yazardır" ifadelerini kullandı.