Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ikinci maçında P. Karşıyaka, deplasmanda Galatasaray’ı 90-87 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi
Galatasaray: Dee Bost 14, İsmet Akpınar 5, Yeboah 10, McCormack 14, Göksenin Köksal 13, Samet Geyik 2, Prepelic 14, Buğrahan Tuncer 15, Walden, Sadık Emir Kabaca
Başantrenör: Yakup Sekizkök
P. Karşıyaka: Jaylon Brown 2, McCollum 20, Furkan Haltalı 12, Martin 31, Kenan Sipahi 12, Vitto Brown 9, Mert Celep 4, Efe Ergi Tırpancı, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı, Hakan Sayılı
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 22-25 (P. Karşıyaka lehine)
Devre: 49-42 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 64-62 (Galatasaray lehine)
Kaynak: iha