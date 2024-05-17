Bigadiç’de geleneksel hale getirilen Altıkaraağaç Dedesi hayrı bu yıl yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Bigadiç Belediyesi tarafından düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Altıkaraağaç Dedesi hayrı Bigadiiç’li vatandaşların katılımı ile yapıldı. Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ,Bigadiç Belediye Meclis Üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen Altıkaraağaç Dedesi hayrında katılımcılara lokma, peynir, reçel ve su ikramı yapıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel ‘’Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Altıkaraağaç Dedesi lokma hayrını bu yılda Allah’ım bizlere nasip etti ve hayrımızı gerçekleştirdik. Allah’ım kabul etsin. Hayrımıza katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim.