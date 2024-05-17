Bursa’nın Orhaneli ilçesinde 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında motosiklet turu düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında A. Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nce ilçe genelinde Motosiklet sürücü belgeli sürücülerin katılabileceği “Motosiklet Turu” etkinliği yapıldı.

Yapılan etkinlikte lise önünde toplanan motosiklet sürücüleri trafik polisleri gözetiminde ilçe merkezinden geçiş yapıp Bursa karayolundaki Akçabük Mahallesine kadar ilerleyip oradan geri dönüş alarak Zafer caddesinde etkinliği noktaladı.

Yapılan etkinlikte motosikletli araçların trafikte fark edilmesi ve kask kullanımının önemi vurgulandı.