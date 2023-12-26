Mustafakemalpaşa, zengin mutfak kültürünü daha geniş kitlelere taşıyan 'Yöresel Lezzetler' kitabı ile tanışıyor. Cumhuriyetin 100. Yılına iz bırakmak isteyen Mustafakemalpaşa Belediyesi, '100. Yılda 100 yöresel lezzet kitabı' ile tarihe not bırakmış olacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan lezzet dolu kitap, 29 Aralık Cuma günü yapılacak olan özel tanıtımla ilçe halkına sunulacak. 100. Yıla özel 100 yöresel lezzeti içeren kitap, ilçenin geleneksel yemek tariflerini, hikâyelerini ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri içeriyor.

Yerel aşçılardan alınan tariflerle şekillenen kitap, Mustafakemalpaşa'nın mutfak kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. 29 Aralık 2023 Cuma Saat 14.30 Kitap Tanıtım etkinliğine tüm hemşehrilerini davet eden Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Yöresel Lezzetler Kitabı, ilçenin zengin mutfak mirasını koruma adına önemli bir adım oldu. Kitabın, hem yerel halkın hem de şehir dışındaki meraklıların bu özel lezzetleri keşfetmelerine vesile olacağız. Mustafakemalpaşa Belediyesi, '100. Yılda 100 yöresel lezzet kitabı' ile tarihe not bırakmış olacak" dedi.